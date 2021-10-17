Кениец Элиша Ротич выиграл 44-й Парижский марафон, установив новый рекорд соревнований

31-летний кенийский бегун Элиша Ротич стал победителем 44-го Парижского международного марафона, преодолев дистанцию за 2 часа 4 минуты 21 секунду и тем самым установив новый рекорд соревнований. Вторым к финишу пришёл эфиоп Хайлемарьям Кирос, третьим — спортсмен из Кении Хиллари Кипсамбу.
Отметим, что предыдущий рекорд принадлежал трёхкратному олимпийскому чемпиону в беге на 5 000 и 10 000 метров — Кененисе Бекеле из Эфиопии. Он установил его в 2014 году.
Среди женщин победу одержала Тигист Мемуйе с результатом 2 часа 26 минут 12 секунд. Второй стала Йенеш Динкеза, третьей – Фанту Джимма (+0.10). Все спортсменки представляли Эфиопию.
Маршрут марафона традиционно идёт от Елисейских Полей по главным улицам Парижа. Финишировали бегуны на авеню Фош, недалеко от Триумфальной арки.
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