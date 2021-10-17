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Витюгов вернул лидерство в суперфинале ЧР по шахматам, Горячкина проиграла Предке

Витюгов вернул лидерство в суперфинале ЧР по шахматам, Горячкина проиграла Предке
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В Уфе завершился восьмой тур суперфинала чемпионата России по шахматам среди мужчин.

Единоличное лидерство вернул себе Никита Витюгов, который продемонстрировал чудесный сейв чёрными в партии с Кириллом Алексеенко, одержав победу в проигрышной позиции после ошибки соперника в цейтноте.
Александр Предке одержал первую победу на турнире, выиграв чёрными у Александры Горячкиной.

Остальные партии завершились вничью. Миром разошлись Максим Матлаков и Владимир Федосеев, Александр Мотылёв и Андрей Есипенко, Павел Понкратов и Александр Рахманов и Дмитрий Андрейкин и Максим Чигаев.

Положение после 8-го тура

1. Никита Витюгов — 5,5.
2. Владимир Федосеев – 5.
3-4. Максим Матлаков, Дмитрий Андрейкин — по 4,5.
5-6. Андрей Есипенко, Кирилл Алексеенко — по 4.
7-11. Александра Горячкина, Максим Чигаев, Александр Мотылёв, Павел Понкратов, Александр Предке — по 3,5.
12. Александр Рахманов — 3.

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