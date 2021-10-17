Витюгов вернул лидерство в суперфинале ЧР по шахматам, Горячкина проиграла Предке

В Уфе завершился восьмой тур суперфинала чемпионата России по шахматам среди мужчин.

Единоличное лидерство вернул себе Никита Витюгов, который продемонстрировал чудесный сейв чёрными в партии с Кириллом Алексеенко, одержав победу в проигрышной позиции после ошибки соперника в цейтноте.

Александр Предке одержал первую победу на турнире, выиграв чёрными у Александры Горячкиной.

Остальные партии завершились вничью. Миром разошлись Максим Матлаков и Владимир Федосеев, Александр Мотылёв и Андрей Есипенко, Павел Понкратов и Александр Рахманов и Дмитрий Андрейкин и Максим Чигаев.



Положение после 8-го тура



1. Никита Витюгов — 5,5.

2. Владимир Федосеев – 5.

3-4. Максим Матлаков, Дмитрий Андрейкин — по 4,5.

5-6. Андрей Есипенко, Кирилл Алексеенко — по 4.

7-11. Александра Горячкина, Максим Чигаев, Александр Мотылёв, Павел Понкратов, Александр Предке — по 3,5.

12. Александр Рахманов — 3.