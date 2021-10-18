Валентина Гунина лидирует в суперфинале чемпионата России по шахматам

В Уфе прошёл восьмой тур суперфинала чемпионата России по шахматам среди женщин. Валентина Гунина победила Алису Галлямову, Евгения Овод — Анастасию Боднарук, Алина Кашлинская — Лею Гарифуллину, Наталья Погонина — Ольгу Гирю. Партии Марина Гусева — Алина Бивол и Полина Шувалова — Дарья Войт завершились вничью.

Положение после восьмого тура

1. Валентина Гунина — 6,5.

2. Евгения Овод — 6.

3. Полина Шувалова — 5,5.

4. Алина Кашлинская — 5.

5. Наталья Погонина — 4,5.

6. Лея Гарифуллина — 4.

7-8. Алиса Галлямова, Ольга Гиря — 3,5.

9-11. Анастасия Боднарук, Дарья Войт, Марина Гусева — 2,5.

12. Алина Бивол — 2.



В открытом турнире лидирует Никита Витюгов. Суперфинал завершится 21 октября. Турниры проходят по круговой системе в 11 туров.