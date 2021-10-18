Валентина Гунина лидирует в суперфинале чемпионата России по шахматам
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В Уфе прошёл восьмой тур суперфинала чемпионата России по шахматам среди женщин. Валентина Гунина победила Алису Галлямову, Евгения Овод — Анастасию Боднарук, Алина Кашлинская — Лею Гарифуллину, Наталья Погонина — Ольгу Гирю. Партии Марина Гусева — Алина Бивол и Полина Шувалова — Дарья Войт завершились вничью.
Положение после восьмого тура
1. Валентина Гунина — 6,5.
2. Евгения Овод — 6.
3. Полина Шувалова — 5,5.
4. Алина Кашлинская — 5.
5. Наталья Погонина — 4,5.
6. Лея Гарифуллина — 4.
7-8. Алиса Галлямова, Ольга Гиря — 3,5.
9-11. Анастасия Боднарук, Дарья Войт, Марина Гусева — 2,5.
12. Алина Бивол — 2.
В открытом турнире лидирует Никита Витюгов. Суперфинал завершится 21 октября. Турниры проходят по круговой системе в 11 туров.
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