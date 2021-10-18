Лала Крамаренко выиграла четыре золота на этапе Гран-при по художественной гимнастике

Россиянка Лала Крамаренко завоевала четыре золотые медали и одну серебряную награду на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Марбелье (Испания).

Спортсменка одержала победу в индивидуальном многоборье, а также в соревнованиях с обручем, мячом и лентой. Кроме того, в активе Крамаренко серебряная медаль в упражнениях с булавами. Золотую медаль в этой дисциплине завоевала представительница Италии София Рафаэлли, опередившая Лалу на один балл.

В индивидуальном многоборье россиянка набрала 102,850 балла. Второе место осталось за украинкой Викторией Оноприенко (99,800), а замкнула тройку призёров другая представительница России — Анастасия Симакова (98,400).

Заслуженному мастеру спорта России Лале Крамаренко 16 лет. Она является трёхкратной чемпионкой мира среди юниоров по художественной гимнастике и чемпионкой Европы 2021 года в командном зачёте.