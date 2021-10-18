Гимнастка Лала Крамаренко прокомментировала успешное выступление на этапе Гран-при

Россиянка Лала Крамаренко прокомментировала своё выступление на на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Марбелье (Испания).

«Огромное спасибо всем! Организаторам этого Гран-При! Спасибо за невероятную поддержку, веру и любовь! Выступать в Испании с такими болельщиками, это непередаваемые эмоции! Большое спасибо моим тренерам, спасибо судьям, моей Семье! И конечно же дорогой и любимой Ирине Александровне!», — написала Крамаренко в своём «инстаграме».

Спортсменка одержала победу в индивидуальном многоборье, а также в соревнованиях с обручем, мячом и лентой. Кроме того, в активе Крамаренко серебряная медаль в упражнениях с булавами. Золотую медаль в этой дисциплине завоевала представительница Италии София Рафаэлли, опередившая Лалу на один балл.