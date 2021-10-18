Стал известен состав сборной России по плаванию на ЧЕ в Казани

Всероссийская федерация плавания на своём сайте опубликовала список спортсменов, вошедших в состав сборной России для участия в чемпионате Европы по плаванию, который состоится в Казани.

Состав сборной России:

Вероника Андрусенко, Татьяна Белоногофф, Илья Бородин, Дарья Васькина, Рустам Гадиров, Рената Гайнуллина, Владислав Герасименко, Иван Гирев, Ника Годун, Владислав Гринев, Анастасия Гуженкова, Михаил Доринов, Александр Егоров, Анна Егорова, Александр Жигалов, Андрей Жилкин, Пётр Жихарев, Всеволод Занько, Мария Каменева, Анастасия Кирпичникова, Дарья Клепикова, Анастасия Кляровская, Климент Колесников, Марина Кравченко, Ирина Кривоносова, Александр Кудашев, Мартин Малютин, Кирилл Мартынычев, Владимир Морозов, Розалия Насретдинова, Антон Никитин, Александр Осипенко, Егор Павлов, Даниил Пасынков, Александр Прибыток, Евгений Рылов, Павел Самусенко, Данил Семьянинов, Анастасия Сорокина, Кирилл Стрельников, Максим Ступин, Арина Суркова, Григорий Тарасевич, Мария Темникова, Алексей Ткачёв, Дарья Устинова, Сергей Фесиков, Анастасия Фесикова, Александра Хайлова, Евгения Чиркунова, Светлана Чимрова, Елизавета Чмыхова, Даниил Шаталов, Ирина Шваева, Роман Шевляков, Илья Шевченко, Александр Щёголев, Эдуард Валиахметов, Маргарита Дрямина, Анастасия Дублинская, Данил Зайцев, Олег Костин, Александр Красных, Александра Курилкина, Даниил Марков, Дарья Муллакаева, Марк Николаев, Асия Салихьянова, Дарья Татаринова.