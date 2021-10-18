Американка Вонг победила в первый день квалификации ЧМ по спортивной гимнастике в Китакюсю

Представительница США Лиэнн Вонг выиграла потоковую квалификацию в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который стартовал в Китакюсю (Япония). Второй стала соотечественница Вонг Кайла Дичелло, на третьем месте расположилась японка Хатакеда Хитоми.

За выступление в опорном прыжке, на брусьях, бревне и в вольных упражнениях Вонг в сумме получила от судей 55,749 балла. Отметим, что за вольные упражнения американка получила ровно 14 баллов, это первый результат дня.

Напомним, многолетний лидер сборной США четырёхкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз участие в чемпионате мира не примет.

Российские гимнастки выступят в квалификации завтра, 19 октября, в многоборье – 21-го числа. Финалы в отдельных упражнениях запланированы на 23 и 24 октября. В состав национальной сборной вошли – олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, а также Яна Ворона и Мария Минаева.