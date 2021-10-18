Юлия Ефимова пропустит грядущий чемпионат Европы по плаванию в Казани

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик объяснил, почему трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Юлия Ефимова и призёр чемпионатов мира Андрей Минаков пропустят чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, который пройдёт в Казани со 2 по 7 ноября.
«Чемпионат Европы просто не входит в их индивидуальный план по стартам в конце сезона», — приводит слова Чепика «РИА Новости Спорт».
Отметим, что Ефимова стартует на Кубке мира в Дохе и в Казани в конце октября. Минаков в данный момент находится в США, где учится и тренируется в Стэнфордском университете.
На прошедших летних Олимпийских играх в Токио Ефимова осталась без медалей. Юлия не прошла отбор на 200-метровке брассом и выступила лишь на дистанции вдвое короче, став пятой.
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