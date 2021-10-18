Стало известно, с кем сборная России по мини-футболу сыграет на групповом этапе ЧЕ-2022

Определились соперники сборной России по мини-футболу на групповом этапе финальной стадии чемпионата Европы –2022, которая пройдёт с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене (Нидерланды).

Жеребьёвка турнира состоялась сегодня, 18 октября в Зейсте в кампусе Футбольной ассоциации Нидерландов. Команда России, которая была посеяна в первую корзину, попала в группу C, где также сыграют сборные Польши, Словакии и Хорватии.

В другие группы вошли:

Группа А: Нидерланды, Сербия/Беларусь (определится после стыковых матчей), Украина, Португалия;

Группа B: Казахстан, Италия, Словения, Финляндия;

Группа D: Грузия, Испания, Азербайджан, Босния и Герцеговина.

Отметим, действующими чемпионами Европы по мини-футболу являются португальцы.