Алишер Усманов выдвинут на пост президента Международной федерации фехтования

Федерация фехтования России на очередной срок выдвинула бизнесмена Алишера Усманова кандидатом в президенты Международной федерации фехтования (FIE). Усманов возглавляет FIE с 2008 года, в 2012 и 2016 годах он был переизбран.

Выборный конгресс Международной федерации фехтования пройдёт 27 ноября в Лозанне (Швейцария). 18 октября завершится срок выдвижения национальными федерациями кандидатов на руководящие посты в FIE.

Информацию подтвердил президент Федерации фехтования России Александр Михайлов.

«Наша федерация выдвинула Алишера Усманова на пост президента Международной федерации фехтования. Возможно, кто-то ещё будет претендовать на пост президента, но, я думаю, что выборы будут безальтернативными», — приводит слова Михайлова «РИА Новости Спорт».

В декабре 2019 года Усманов был принят в Зал славы отечественного фехтования.