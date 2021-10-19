Никита Витюгов и Валентина Гунина лидируют в суперфинале чемпионата России по шахматам
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В Уфе прошёл девятый тур суперфинала чемпионата России по шахматам. В открытом турнире Павел Понкратов победил Максима Чигаева, остальные партии завершились вничью.
В турнирной таблице лидирует Никита Витюгов, набравший 6 очков. На второй позиции располагается Владимир Федосеев (5,5). 3-4-е места делят Максим Матлаков и Дмитрий Андрейкин (5).
В женском турнире Наталья Погонина обыграла Марину Гусеву, Алина Бивол — Алину Кашлинскую, остальные партии завершились вничью. В турнирной таблице лидерство сохранила Валентина Гунина (7). Второе место занимает Евгения Овод (6,5). Третьей идёт Полина Шувалова (6).
Суперфинал чемпионата России завершится 21 октября. Турниры проходят по круговой системе в 11 туров.
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