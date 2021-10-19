Гимнастка Ангелина Мельникова выиграла квалификацию чемпионата мира в личном многоборье

Российская спортсменка Ангелина Мельникова с первого места вышла в финал личного многоборья на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю.

Спортсменка по итогам квалификации набрала 57,065 балла. Также в финал многоборья с пятым результатом прошла россиянка Владислава Уразова (53,065 балла).

Мельникова также выступит в четырёх финалах на отдельных снарядах: опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно, вольные упражнения. Уразова выступит в финалах упражнений на брусьях и в вольных упражнениях. Ещё одна российская гимнастка Яна Ворона вышла в финал упражнений на бревне.

На мировом турнире будет разыграно 12 комплектов наград. 21 октября станут известны призёры чемпионата мира в женском личном многоборье, на следующий день определится абсолютный чемпион мира в мужском первенстве. 23 и 24 октября станут известны победители в упражнениях на отдельных снарядах.