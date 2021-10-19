Антон Голоцуцков: хватит довольствоваться только Нагорным, Далалояном и Белявским

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков поделился ожиданиями от выступления россиян на чемпионате мира в Китакюсю, который проходит на текущей неделе.

«Довольствоваться только Нагорным, Далалояном и Белявским надо прекращать, потому что всегда должны быть в запасе спортсмены — не только в гимнастике, но и в любом виде спорта: как минимум второй-третий состав должен быть. Посмотрим, кто у нас есть и на что они способны. В общем, молодёжь у нас есть, но их единицы. Хотелось бы, чтобы молодёжи было больше и чтобы второй состав ни в коем случае не уступал первому. В СССР такое было всегда, и хочется, чтобы у нас это тоже было.

Геля Мельникова поехала — понятно, она может показать хороший результат. Причём я смотрел её тренировки — видно, что она неплохо готова. Не знаю, каких спортсменов другие страны отправили. Но грандиозных моментов, думаю, не будет. Если наши сделают свою программу, то выступят на уровне», — цитирует Голоцуцкова «Газета.Ru».