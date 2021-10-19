Антон Голоцуцков: хватит довольствоваться только Нагорным, Далалояном и Белявским

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков поделился ожиданиями от выступления россиян на чемпионате мира в Китакюсю, который проходит на текущей неделе.
«Довольствоваться только Нагорным, Далалояном и Белявским надо прекращать, потому что всегда должны быть в запасе спортсмены — не только в гимнастике, но и в любом виде спорта: как минимум второй-третий состав должен быть. Посмотрим, кто у нас есть и на что они способны. В общем, молодёжь у нас есть, но их единицы. Хотелось бы, чтобы молодёжи было больше и чтобы второй состав ни в коем случае не уступал первому. В СССР такое было всегда, и хочется, чтобы у нас это тоже было.
Геля Мельникова поехала — понятно, она может показать хороший результат. Причём я смотрел её тренировки — видно, что она неплохо готова. Не знаю, каких спортсменов другие страны отправили. Но грандиозных моментов, думаю, не будет. Если наши сделают свою программу, то выступят на уровне», — цитирует Голоцуцкова «Газета.Ru».
- 19 октября 2021
-
09:10
-
09:02
-
08:56
-
08:27
- 18 октября 2021
-
20:25
-
20:09
-
19:52
-
17:51
-
17:40
-
15:44
-
13:28
-
10:31
-
09:38
-
09:04
-
00:51
- 17 октября 2021
-
20:19
-
18:56
-
17:13
-
14:45
-
11:56
-
11:45
-
00:50
- 16 октября 2021
-
23:23
-
21:36
-
19:05
-
16:04
-
11:50
-
11:35
-
10:30
-
09:00
-
00:47
- 15 октября 2021
-
20:03
-
14:58
-
14:11
-
12:52