Тренер сборной России прокомментировала победу Ангелины Мельниковой в квалификации

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала победу Ангелины Мельниковой в квалификации чемпионата мира в личном многоборье.

«Всё было так, как задумано. Она должна сражаться и быть на этих соревнованиях лучшей», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Мельникова по итогам квалификации набрала 57,065 балла. Также в финал многоборья с пятым результатом прошла россиянка Владислава Уразова (53,065 балла).

На мировом турнире будет разыграно 12 комплектов наград. 21 октября станут известны призёры чемпионата мира в женском личном многоборье, на следующий день определится абсолютный чемпион мира в мужском первенстве. 23 и 24 октября станут известны победители в упражнениях на отдельных снарядах.