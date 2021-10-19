Тренер сборной России прокомментировала победу Ангелины Мельниковой в квалификации
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала победу Ангелины Мельниковой в квалификации чемпионата мира в личном многоборье.
«Всё было так, как задумано. Она должна сражаться и быть на этих соревнованиях лучшей», — приводит слова Родионенко ТАСС.
Мельникова по итогам квалификации набрала 57,065 балла. Также в финал многоборья с пятым результатом прошла россиянка Владислава Уразова (53,065 балла).
На мировом турнире будет разыграно 12 комплектов наград. 21 октября станут известны призёры чемпионата мира в женском личном многоборье, на следующий день определится абсолютный чемпион мира в мужском первенстве. 23 и 24 октября станут известны победители в упражнениях на отдельных снарядах.
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