Чемпионка ОИ из России показала три упражнения для восстановления после ковида. Видео
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Олимпийская чемпионка 2020 года по синхронному плаванию Марина Голядкина показала новое видео на своей странице в «Инстаграме». В видео спортсменка показала комплекс упражнений, которые призваны ускорить процесс восстановления после коронавируса.
«Три упражнения, которые сможет сделать каждый. Помоги себе восстановиться быстрее.
1. Вдох и выдох делаем через нос. На вдохе надуваем живот, на выдохе расслабляем. Повторяем 10 дыханий.
2. Растягиваем диафрагму и межрёберные мышцы. Повторяем, как на видео, 10 раз.
3. Продолжаем растягиваться. Тянемся руками далеко-далеко, вытягивая всё из себя. Затем раскрываемся максимально на вдохе и закрываемся на выдохе», — подписала она видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Марины Голядкиной.
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