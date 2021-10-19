Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионка ОИ из России показала три упражнения для восстановления после ковида. Видео

Чемпионка ОИ из России показала три упражнения для восстановления после ковида. Видео
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года по синхронному плаванию Марина Голядкина показала новое видео на своей странице в «Инстаграме». В видео спортсменка показала комплекс упражнений, которые призваны ускорить процесс восстановления после коронавируса.

«Три упражнения, которые сможет сделать каждый. Помоги себе восстановиться быстрее.

1. Вдох и выдох делаем через нос. На вдохе надуваем живот, на выдохе расслабляем. Повторяем 10 дыханий.
2. Растягиваем диафрагму и межрёберные мышцы. Повторяем, как на видео, 10 раз.
3. Продолжаем растягиваться. Тянемся руками далеко-далеко, вытягивая всё из себя. Затем раскрываемся максимально на вдохе и закрываемся на выдохе», — подписала она видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Марины Голядкиной.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021