Чемпионка ОИ из России показала три упражнения для восстановления после ковида. Видео

Олимпийская чемпионка 2020 года по синхронному плаванию Марина Голядкина показала новое видео на своей странице в «Инстаграме». В видео спортсменка показала комплекс упражнений, которые призваны ускорить процесс восстановления после коронавируса.

«Три упражнения, которые сможет сделать каждый. Помоги себе восстановиться быстрее.

1. Вдох и выдох делаем через нос. На вдохе надуваем живот, на выдохе расслабляем. Повторяем 10 дыханий.

2. Растягиваем диафрагму и межрёберные мышцы. Повторяем, как на видео, 10 раз.

3. Продолжаем растягиваться. Тянемся руками далеко-далеко, вытягивая всё из себя. Затем раскрываемся максимально на вдохе и закрываемся на выдохе», — подписала она видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Марины Голядкиной.