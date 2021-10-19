Евгений Рылов рассказал, что собирается запатентовать маски с котиками как личный бренд

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, что планирует запатентовать маски с котиками как личный бренд.
Напомним, на Олимпийских играх — 2020 в Токио пловец часто появлялся в такой маске.
«Постараюсь по возможности это сделать. Недавно у меня был небольшой розыгрыш таких масок. И 50 штук для победителей есть. Попробую сначала запатентовать это как бренд, а потом продавать, если вдруг это будет людям интересно. Если нет — значит, нет.
Сколько у меня всего таких масок? Тех, которые были недавно разыграны, всего 50. Они все с моей фамилией. А масок, в которых выхожу перед заплывами, всего две. В одной из них я сейчас с вами разговариваю. Может, такие же есть ещё у кого-то, но я этого не знаю, поэтому не могу сказать, оригинальные они у меня или нет. Я таких больше не нашёл и сделал свои», — приводят слова Рылова «Известия».
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