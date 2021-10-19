Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Bellator 269. Пресс-конференция. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Выбросили как ненужную собаку!» Чемпионку ОИ Яну Егорян уволили из ЦСП Московской области

«Выбросили как ненужную собаку!» Чемпионку ОИ Яну Егорян уволили из ЦСП Московской области
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян рассказала, что её уволили из Центра спортивной подготовки Московской области.

«Выбросили как ненужную собаку! Спасибо Ильгару Мамедову, который помогает отстаивать мои права! И всё делает для моего возвращения в спорт! Ещё хочу акцентировать внимание, что уволили только меня!» — написала Егорян в своём «инстаграме».

Подробностями поделился главный тренер национальной команды, вице-президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов. По его словам, Егорян уволили ещё в августе.

«Яна Егорян в конце августа уволена из ГБУ МО «Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта», так как директор центра Денис Зуев посчитал, что такая спортсменка не нужна Московской области. Яну с удовольствием возьмут другие регионы, но её преданность Московской области вызывает уважение!

В мае 2021 года Яна стала мамой и после необходимой паузы начала опять тренировочный процесс. Не хочется всех этих писем в прокуратуру для восстановления Яны на работе, нет необходимости напоминать этим «специалистам» о защите материнства, хочется нормального, человеческого отношения к нашим спортсменам и тренерам, которые много лет трудятся и приносят медали региону и стране! И, конечно, хочется, чтобы каждый занимался своим делом, делом, в котором разбираешься и имеешь знания… Но об этом можно только мечтать!» — написал он в своём «инстаграме».

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021