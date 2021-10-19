Егорян ответила, готова ли пойти на примирение с ЦСП Московской области после конфликта

Двукратная олимпийская чемпионка российская саблистка Яна Егорян ответила на вопрос, готова ли она и дальше выступать за Московскую область либо путей решения конфликта после её увольнения из подмосковного ЦСП больше нет.

«Я очень люблю свой город Химки, живу в служебной квартире, предоставленной администрацией города, и никуда не хочу уезжать. Но если ЦСП не хочет меня видеть, то придётся искать другой регион. Говорил ли со мной директор ЦСП Денис Зуев? Да вы что! Я не того ранга, видимо, чтобы такой человек до меня снизошёл.

Не считаю, что заслуживаю такого отношения. Готова ли я пойти на примирение? Да, но, если будут выполнены все данные мне обещания. То, что я решилась сообщить в своём видеообращении, копилось годами. Рассказала про квартиру, которую обещал губернатор Воробьёв. Я уверена, что его помощники доложили ему, что вопрос закрыт. Со стороны выглядит, что я пожаловалась и вопрос, возможно, будет решён. И, если к решению вопросов надо прибегать только с помощью громкой огласки, значит, так и будет. Меня устроит, если меня восстановят в должности и дадут обещанную ещё пять лет назад квартиру. Повторю, я не хочу менять регион, но мне придётся это сделать, если отношение не изменится», — сказала Егорян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.