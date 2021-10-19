Поздняков: наша задача — формирование культуры неприятия допинга на начальном уровне

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о важности борьбы с допингом на всех уровнях, выступая на Всероссийском форуме олимпийских советов в Сочи.



«Сейчас много говорится о том, что Россия должна выйти из допингового кризиса, который у нас существовал, с новой культурой, новыми знаниями и возможностями в части антидопинговой деятельности. Эти возможности мы и хотим предложить федерациям.



Мы регулярно сталкиваемся с расхожим заблуждением, будто антидопинговая работа актуальна и необходима только на уровне сборных команд. На самом деле необходимо понимать, что во избежание серьёзных проблем эта работа должна начинаться на первичном уровне – в спортивных школах, ДЮСШ, спортивных клубах, секциях. Речь идёт о комплексных, масштабных образовательных процессах.



Необходимо учитывать те ошибки, которые были допущены в прежние годы, когда на детско-юношеском уровне не уделялось должного внимания антидопинговой работе или когда тренеры пытались дать результат своих подопечных в раннем возрасте за счёт действий, которые с будущей карьерой начинающего спортсмена никак не коррелировались, а наносили непоправимый урон.



Кроме всего прочего, это ещё и чисто экономические последствия. Расходы на разного рода судебные процессы, обжалования дисквалификаций и иные подобные мероприятия очень значительные.



А есть ещё и критические репутационные издержки. В этой связи формирование культуры неприятия допинга на самом начальном уровне – наша общая и очень важная задача», — цитирует Позднякова официальный сайт ОКР.