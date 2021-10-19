Витюгов удерживает лидерство за тур до конца суперфинала ЧР по шахматам
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В Уфе прошёл 10-й тур суперфинала чемпионата России по шахматам. В открытом турнире Александр Предке победил Павла Понкратова, а Александр Мотылёв выиграл у Максима Чигаева. Остальные партии завершились вничью.
Первая в истории девушка, принимающая участие в мужском чемпионате страны, Александра Горячкина чёрными фигурами проиграла Максиму Матлакову.
В турнирной таблице по-прежнему лидирует Никита Витюгов, набравший 6,5 очка. На второй позиции располагаются Максим Матлаков и Владимир Федосеев (по 6). Следующим в таблице идёт Дмитрий Андрейкин (5). Горячкина в 10 турах набрала 4 очка и идёт третьей с конца.
Суперфинал чемпионата России завершится 21 октября. Турнир проходят по круговой системе в 11 туров.
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