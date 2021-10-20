Валентина Гунина сохранила лидерство в суперфинале чемпионата России по шахматам

В Уфе прошёл 10-й тур суперфинала чемпионата России по шахматам среди женщин. Полина Шувалова победила Анастасию Боднарук, Алина Кашлинская — Наталью Погонину, Алиса Галлямова — Ольгу Гирю, Лея Гарифуллина — Алину Бивол, Марина Гусева — Дарью Войт. Партия Евгения Овод — Валентина Гунина завершилась вничью.

Положение после 10-го тура

1. Валентина Гунина — 7,5.

2-3. Евгения Овод, Полина Шувалова — 7.

4. Алина Кашлинская — 6.

5-6. Наталья Погонина, Лея Гарифуллина — 5,5.

7. Алиса Галлямова — 5.

8. Ольга Гиря — 4.

9. Марина Гусева — 3,5.

10-12. Анастасия Боднарук, Дарья Войт, Алина Бивол — 3.



В открытом турнире лидирует Никита Витюгов. Суперфинал завершится 21 октября. Турниры проходят по круговой системе в 11 туров.