Валентина Гунина сохранила лидерство в суперфинале чемпионата России по шахматам
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В Уфе прошёл 10-й тур суперфинала чемпионата России по шахматам среди женщин. Полина Шувалова победила Анастасию Боднарук, Алина Кашлинская — Наталью Погонину, Алиса Галлямова — Ольгу Гирю, Лея Гарифуллина — Алину Бивол, Марина Гусева — Дарью Войт. Партия Евгения Овод — Валентина Гунина завершилась вничью.
Положение после 10-го тура
1. Валентина Гунина — 7,5.
2-3. Евгения Овод, Полина Шувалова — 7.
4. Алина Кашлинская — 6.
5-6. Наталья Погонина, Лея Гарифуллина — 5,5.
7. Алиса Галлямова — 5.
8. Ольга Гиря — 4.
9. Марина Гусева — 3,5.
10-12. Анастасия Боднарук, Дарья Войт, Алина Бивол — 3.
В открытом турнире лидирует Никита Витюгов. Суперфинал завершится 21 октября. Турниры проходят по круговой системе в 11 туров.
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