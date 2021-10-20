Игрок в американский футбол Джей Джей Уивер признался, что имеет 6 пальцев на правой руке

Игрок американской футбольной команды «Кентукки Уайлдкэтс» Джей Джей Уивер рассказал о том, что имеет шесть пальцев на правой руке.

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21-летний игрок пытался скрыть свой секрет в течение нескольких лет, но поклонники заметили его в перчатке с шестью пальцами на фотографиях.



По данным ESPN, у Уивера полидактилия. И хотя у Уивера дополнительный палец на руке, полидактилия включает в себя и случаи лишних пальцев на ногах (или лапах, если речь идёт о животных).



«Я всегда прятал свой палец и никому о нём не говорил. В детстве меня всегда дразнили, издевались над моей особенностью. Ребята называли меня инопланетянином.

Я не единственный человек с таким заболеванием, поэтому я пообщался с детьми на эту тему. Я рад был объяснить им, что в этом нет ничего страшного», — сказал Уивер в интервью ESPN.

Уивер играет в «Кентукки» третий сезон. В этом году в его активе 20 захватов и четыре сэка, он — один из лидеров защиты «Кентукки». «Уайлдкэтс» уступили «Джорджии» на минувших выходных со счётом 13–30.