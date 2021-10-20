В Госдуме отреагировали на новость о дисквалификации Дмитрия Мусэрского за допинг

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал новость о 9-месячной дисквалификации российского волейболиста Дмитрия Мусэрского за допинг.
«Мусэрский уже привёл очень убедительный довод, надо к нему внимательно прислушаться. Сейчас нужно оспаривать это решение в суде и доказывать свою невиновность. Если там и были какие-то нарушения и это сокрыли – очень странная ситуация, всё непонятно и очень много вопросов.
Не очень хочется искать политических подоплёк, но всё очень неприятно. И снова всё против наших ребят. Повторюсь, речь сейчас о том, что нет оснований не доверять Мусэрскому. Он очень грамотно выражает свою позицию. Мы снова хотим призвать все федерации, в том числе и мировую, и ВАДА, объяснить, что же произошло, и разобраться. И если Дмитрий невиновен – снять с него обвинения», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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