Спортивный юрист объяснил, с чем связан короткий срок дисквалификации Дмитрия Мусэрского

Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал новость о 9-месячной дисквалификации российского волейболиста Дмитрия Мусэрского за допинг.

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«Решение должно было приниматься по существовавшим тогда правилам. Только если новые не предоставляют более льготный режим для спортсмена. Тогда можно было получить 9 месяцев и за серьёзные, и за несерьёзные субстанции. По сроку дисквалификации никак не скажешь, был препарат серьёзным или нет, признал ли он что-то.

Может ли в будущем зацепить и 2012 год? Нет, если к спортсмену есть вопросы, то поднимаются и проверяются все его пробы. Маловероятно, что открыли одну, а через некоторое время какую-то другую. Но даже если результат одного спортсмена в командном виде спорта будет дисквалифицирован, то команду в целом это не коснётся», — сказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В 2012 году сборная России с Мусэрским в составе выиграла Олимпиаду в Лондоне.