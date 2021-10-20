Спортивный юрист объяснил, с чем связан короткий срок дисквалификации Дмитрия Мусэрского

Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал новость о 9-месячной дисквалификации российского волейболиста Дмитрия Мусэрского за допинг.
«Решение должно было приниматься по существовавшим тогда правилам. Только если новые не предоставляют более льготный режим для спортсмена. Тогда можно было получить 9 месяцев и за серьёзные, и за несерьёзные субстанции. По сроку дисквалификации никак не скажешь, был препарат серьёзным или нет, признал ли он что-то.
Может ли в будущем зацепить и 2012 год? Нет, если к спортсмену есть вопросы, то поднимаются и проверяются все его пробы. Маловероятно, что открыли одну, а через некоторое время какую-то другую. Но даже если результат одного спортсмена в командном виде спорта будет дисквалифицирован, то команду в целом это не коснётся», — сказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
В 2012 году сборная России с Мусэрским в составе выиграла Олимпиаду в Лондоне.
- 20 октября 2021
-
12:22
-
12:22
-
11:49
-
11:38
-
11:29
-
11:15
-
10:29
-
10:24
-
10:07
-
08:29
-
01:15
- 19 октября 2021
-
22:55
-
21:00
-
20:11
-
19:03
-
18:42
-
18:27
-
18:02
-
17:33
-
15:07
-
15:01
-
12:13
-
11:53
-
11:43
-
11:00
-
10:46
-
09:53
-
09:10
-
09:02
-
08:56
-
08:27
- 18 октября 2021
-
20:25
-
20:09
-
19:52
-
17:51