Дмитрий Мусэрский отказался обжаловать дисквалификацию в CAS и объяснил почему

Российский волейболист Дмитрий Мусэрский, который получил 9-месячную дисквалификацию за допинг, заявил, что не станет обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), и объяснил, почему принял такое решение. Ранее сообщалось, что спортсмен дисквалифицирован из-за проваленного допинг-теста, который он сдал в 2013 году.

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«В CAS я обращаться не буду. Мне пришлось принять эту меру наказания, как посоветовали мне юристы, с которыми я сотрудничал. В противном случае я рискую быть дисквалифицированным на более долгий срок», — приводит слова Мусэрского «РИА Новости Спорт».

Дисквалификация спортсмена будет длиться с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года. Мусэрский не вошёл в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио. Причиной назывался рецидив травмы локтя, из-за чего волейболист покинул расположение сборной России во время розыгрыша Лиги наций.