Дмитрий Мусэрский отказался обжаловать дисквалификацию в CAS и объяснил почему

Российский волейболист Дмитрий Мусэрский, который получил 9-месячную дисквалификацию за допинг, заявил, что не станет обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), и объяснил, почему принял такое решение. Ранее сообщалось, что спортсмен дисквалифицирован из-за проваленного допинг-теста, который он сдал в 2013 году.
«В CAS я обращаться не буду. Мне пришлось принять эту меру наказания, как посоветовали мне юристы, с которыми я сотрудничал. В противном случае я рискую быть дисквалифицированным на более долгий срок», — приводит слова Мусэрского «РИА Новости Спорт».
Дисквалификация спортсмена будет длиться с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года. Мусэрский не вошёл в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио. Причиной назывался рецидив травмы локтя, из-за чего волейболист покинул расположение сборной России во время розыгрыша Лиги наций.
- 20 октября 2021
-
12:22
-
12:22
-
11:49
-
11:38
-
11:29
-
11:15
-
10:29
-
10:24
-
10:07
-
08:29
-
01:15
- 19 октября 2021
-
22:55
-
21:00
-
20:11
-
19:03
-
18:42
-
18:27
-
18:02
-
17:33
-
15:07
-
15:01
-
12:13
-
11:53
-
11:43
-
11:00
-
10:46
-
09:53
-
09:10
-
09:02
-
08:56
-
08:27
- 18 октября 2021
-
20:25
-
20:09
-
19:52
-
17:51