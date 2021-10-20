Евгения Канаева прокомментировала снятие сборной Израиля с ЧМ по художественной гимнастике

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева прокомментировала решение сборной Израиля и главной звезды команды Линой Ашрам сняться с чемпионата мира. Турнир пройдёт в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября.
«Что касается снятия сборной Израиля, то наши девочки следят только за собой и думают о том, что они делают. Конечно, жалко, что их не будет, ведь конкуренцию все любят, но будут и другие гимнастки. Одна из самых сильных конкуренток — болгарка Боряна Калейн, также белорусские девочки, ну и итальянки», — приводит слова Канаевой «Матч ТВ».
Также она выразила надежду, что россиянки Дина и Арина Аверины всех удивят.
«Арина и Дина находятся в прекрасной форме. Это девочки, которые одарены богом трудолюбием, упорством. Думаю, они всех удивят своей подготовкой и программами. Мне кажется, вся ситуация, которая происходила, их только подтолкнула, чтобы стать сильнее и лучше», — сказала Канаева.
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