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«Никто не знает, что происходит за закрытыми дверями». Крамаренко выложила фото с Гран-при

«Никто не знает, что происходит за закрытыми дверями». Крамаренко выложила фото с Гран-при
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Российская гимнастка Лала Крамаренко поделилась с подписчиками в «Инстаграме» фотографиями с выступлений на Гран-при по художественной гимнастике в Марбелье (Испания).

«Чужое мнение абсолютно неважно. Никто не знает, что происходит за закрытыми дверями», — подписала фото Крамаренко.

Публикация доступна в «инстаграме» Лалы Крамаренко.

Спортсменка одержала победу в индивидуальном многоборье, а также в соревнованиях с обручем, мячом и лентой. Кроме того, в активе Крамаренко серебряная медаль в упражнениях с булавами. Золотую медаль в этой дисциплине завоевала представительница Италии София Рафаэлли, опередившая Лалу на один балл.

Заслуженному мастеру спорта России Лале Крамаренко 16 лет. Она является трёхкратной чемпионкой мира среди юниоров по художественной гимнастике и чемпионкой Европы 2021 года в командном зачёте.

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