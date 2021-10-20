«Никто не знает, что происходит за закрытыми дверями». Крамаренко выложила фото с Гран-при

Российская гимнастка Лала Крамаренко поделилась с подписчиками в «Инстаграме» фотографиями с выступлений на Гран-при по художественной гимнастике в Марбелье (Испания).

«Чужое мнение абсолютно неважно. Никто не знает, что происходит за закрытыми дверями», — подписала фото Крамаренко.

Публикация доступна в «инстаграме» Лалы Крамаренко.

Спортсменка одержала победу в индивидуальном многоборье, а также в соревнованиях с обручем, мячом и лентой. Кроме того, в активе Крамаренко серебряная медаль в упражнениях с булавами. Золотую медаль в этой дисциплине завоевала представительница Италии София Рафаэлли, опередившая Лалу на один балл.

Заслуженному мастеру спорта России Лале Крамаренко 16 лет. Она является трёхкратной чемпионкой мира среди юниоров по художественной гимнастике и чемпионкой Европы 2021 года в командном зачёте.