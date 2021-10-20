Шубенков рассказал, как относится к парням, которые красят ногти
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Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, российский легкоатлет Сергей Шубенков ответил на вопрос про парней, которые красят ногти.
«Да господи. Думаю, сейчас это настолько мелочь. Отношусь к этому спокойно, но сам этого делать не хочу. То же самое и с татухами. Отношусь к ним нейтрально, но у меня есть эстетические ориентиры. Я не разделяю издевательства над собственным телом в виде имплантов. Жена со мной солидарна в этом вопросе», — сказал Шубенков в эфире передачи «50 вопросов. Спорт».
Напомним, Сергей Шубенков не смог выступить на Олимпийских играх — 2020. Он должен был принять участие в третьем квалификационном забеге в беге на 110 м с барьерами, но не вышел на старт из-за травмы, полученной на разминке.
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