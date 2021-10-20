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Михаил Лихачёв претендует на звание лучшего тренера года по пляжному футболу

Михаил Лихачёв претендует на звание лучшего тренера года по пляжному футболу
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Тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв вошёл в тройку претендентов на звание лучшего тренера года. Конкуренцию наставнику национальной команды составят тренер сборной Беларуси Нико Альварадо (Испания) и Анджело Ширинци (Швейцария) — тренер Швейцарии и российского «Кристалла».

Михаил Лихачев привёл свою команду к завоеванию Кубка мира ФИФА, который прошёл в Москве в августе этого года. Он дважды номинировался на эту премию и однажды становился её победителем (в 2014-м).

Нико Альварадо и Анджело Ширинци также неоднократно становились претендентами на это звание, однако получить его им пока не удавалось.

В 2020-м награждение было отменено из-за пандемии коронавируса, а до этого три года подряд награду неизменно получал бразилец Жилберту Коста.

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