Сборная России избежала санкций на фоне дисквалификации Мусэрского за допинг

Сборная России по волейболу избежала санкций, несмотря на 9-месячную дисквалификацию Дмитрия Мусэрского, отмечается в сообщении пресс-службы Международной федерации волейбола (FIVB). Ранее сообщалось, что Мусэрский дисквалифицирован из-за проваленного допинг-теста, который он сдал в 2013 году.
«Это дело является частью расследования, начатого FIVB после того, как ВАДА предоставило данные и образцы допинг-тестов, собранные в московской лаборатории. Игрок признал, что нарушил антидопинговые правила. Никаких последствий для команды не будет», — отмечается в заявлении FIVB.
Дисквалификация спортсмена будет длиться с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года. Мусэрский не вошёл в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио. Причиной назывался рецидив травмы локтя, из-за чего волейболист покинул расположение сборной России во время розыгрыша Лиги наций.
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