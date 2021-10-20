Кошарный — в тройке претендентов на звание лучшего вратаря года по пляжному футболлу

Голкипер сборной России по пляжному футболу Станислав Кошарный вошёл в список трёх претендентов на звание лучшего вратаря года. Конкуренцию россиянину составят сенегалец Аль Сейни Н'Диайе и Элиотт Мунуд из Швейцарии.

Молодой вратарь сыграл определяющую роль в победе России на чемпионате мира по пляжному футболу, который проходил в Москве в августе этого года.

Напомним, сборная России по пляжному футболу в третий раз в истории и впервые с 2013 года завоевала золотые медали чемпионата мира. В финальном матче подопечные Михаила Лихачёва нанесли поражение команде Японии со счётом 5:2. Ранее команда побеждала на мировых первенствах в 2011-м и 2013-м годах. Также в активе россиян две бронзы первенства планеты (2015, 2019).