ВФВ выступила с большим заявлением по дисквалификации Дмитрия Мусэрского за допинг

Всероссийская федерация волейбола выступила с заявлением по ситуации с 9-месячной дисквалификацией Дмитрия Мусэрского за допинг. Ранее сообщалось, что Мусэрский дисквалифицирован из-за проваленного допинг-теста, который он сдал в 2013 году.

«В целях прояснения ситуации с дисквалификацией Дмитрия Мусэрского сообщаем следующее.

В апреле 2021 года спортсмен был уведомлён Международной федерацией волейбола (FIVB) о том, что в отношении него начата процедура расследования возможного нарушения им антидопинговых правил в 2013 году и о возможной дисквалификации сроком до двух лет.

Обвинения строились на информации, содержащейся в базе данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), предоставленной ВАДА информатором, о том, что спортсмен якобы сдал в 2013 году положительный допинг-тест на запрещённую субстанцию «метилгексанамин» (класс S6 b), который спортсмен сдал после одного из матчей чемпионата России по волейболу.

При этом надо отметить, что вменяемая спортсмену запрещённая субстанция «метилгексанамин» представляет собой экстракт герани и теоретически может попасть в организм спортсменов в случае использования «загрязнённых» БАДов и иных продуктов спортивного питания. Однако по прошествии 8 лет с момента предполагаемых событий уже невозможно точно установить все обстоятельства произошедшего, особенно учитывая то обстоятельство, что осуществить анализ контрольной пробы «Б» спортсмена не представляется возможным.

Это событие стало большой неожиданностью как для ВФВ, так и для спортсмена. В связи с тем мы убеждены, что Дмитрий Мусэрский никогда бы не стал сознательно использовать запрещённые субстанции.

В течение всего дисциплинарного расследования мы находились в постоянном контакте с FIVB и спортсменом, и на момент выдвижения официального обвинения в нарушении антидопинговых правил в июне 2021 года спортсменом было принято решение о добровольном отстранении до принятия окончательного решения FIVB.

В октябре 2021 года спортсмен подписал соглашение с FIVB и ВАДА, в соответствии с которым он соглашается с вменяемым ему нарушением антидопинговых правил, а FIVB применяет дисквалификацию сроком в 9 (девять) месяцев, начиная с 5 апреля 2021 года и заканчивая 4 января 2022 года. При этом спортсмен сможет приступить к тренировкам уже с ноября 2021 года.

Мы понимаем спортсмена и не комментируем принятое им и FIVB решение, а также соразмерность сроков дисквалификации предъявленному обвинению. ВФВ, в свою очередь, выражает готовность исполнять санкции, применённые международными организациями, и поддерживать постоянный контакт с ними и спортсменом», — отмечается в заявлении федерации.