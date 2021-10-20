Шкарин — о клубном Мундиалито: хочется, чтобы «Спартак» и «Локомотив» сыграли в финале

Капитан сборной России по пляжному футболу и главный тренер ПФК «Спартак» Антон Шкарин в ходе пресс-конференции, посвящённой проведению в Москве клубного Мундиалито–2021, рассказал о готовности команды и желании сыграть в финале с другим российским клубом.

«В прошлом году мы на Мундиалито дошли до финала, где, к сожалению, уступили португальцам. В этот раз хочется, чтобы в финале сыграли две российские команды – «Спартак» и «Локомотив». Наши матчи всегда получаются яркими, мы умеем играть друг с другом. А кто победит – покажет игра.

Несколько дней назад в товарищеском матче мы уступили «Локомотиву» со счётом 3:5, однако на турнире вы увидите другой «Спартак». У нас будет мощное усиление и мы надеемся показать максимальный результат.

Вообще очень здорово, что, кажется, совсем недавно в Москве прошёл чемпионат мира, а теперь в России опять будет большой праздник пляжного футбола», – передаёт слова Шкарина корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Клубный Мундиалито-2021 пройдёт в Москве с 27 по 30 октября. В соревнованиях примут участие восемь команд, среди которых две российские – «Спартак» и «Локомотив».