Никита Витюгов впервые в карьере выиграл чемпионат России по шахматам

Никита Витюгов впервые в карьере стал победителем мужского суперфинала чемпионата России по шахматам, который проходил в Уфе. В заключительном, 11-м туре Витюгов чёрными фигурами сыграл вничью с Александром Рахмановым. Витюгов набрал 7 очков и завершил турнир на первом месте.
Вторым стал Максим Матлаков, в активе которого 6,5 очка. Третье место занял Владимир Федосеев, по дополнительным показателям опередивший Дмитрия Андрейкина. Оба набрали по 6 очков. Федосеев в 11-м туре белыми фигурами уступил Павлу Понкратову, все остальные партии завершились вничью.
Отметим, что единственная женщина, участвовавшая в мужском суперфинале, Александра Горячкина, заняла десятое место из 12, набрав 4,5 очка. В заключительном туре Горячкина сыграла вничью с Андрейкиным.
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