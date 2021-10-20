Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Никита Витюгов впервые в карьере выиграл чемпионат России по шахматам

Никита Витюгов впервые в карьере выиграл чемпионат России по шахматам
Комментарии

Никита Витюгов впервые в карьере стал победителем мужского суперфинала чемпионата России по шахматам, который проходил в Уфе. В заключительном, 11-м туре Витюгов чёрными фигурами сыграл вничью с Александром Рахмановым. Витюгов набрал 7 очков и завершил турнир на первом месте.

Вторым стал Максим Матлаков, в активе которого 6,5 очка. Третье место занял Владимир Федосеев, по дополнительным показателям опередивший Дмитрия Андрейкина. Оба набрали по 6 очков. Федосеев в 11-м туре белыми фигурами уступил Павлу Понкратову, все остальные партии завершились вничью.

Отметим, что единственная женщина, участвовавшая в мужском суперфинале, Александра Горячкина, заняла десятое место из 12, набрав 4,5 очка. В заключительном туре Горячкина сыграла вничью с Андрейкиным.

Новость по теме
Валентина Гунина выиграла женский суперфинал чемпионата России по шахматам
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021