Женская сборная России по мини-футболу с победы начала отборочный турнир к ЧЕ-2022

Национальная женская сборная России по мини-футболу в первом матче основного раунда квалификации чемпионата Европы — 2022 переиграла соперниц из Нидерландов со счётом 2:1. Встреча команд группы 1 прошла в Минске (Беларусь).

В составе российской команды голы забили Мария Самойлова (1-я минута) и Александра Самородова (18). У голландок на 7-й минуте отличилась Зойла Барендс.

Во втором туре основного раунда квалификации ЧЕ-2022 россиянки в четверг, 21 октября, сыграют со сборной Венгрии. Также в группе выступает сборная Беларуси.



Мини-футбол. Чемпионат Европы — 2022. Женщины. Минск, Беларусь

Квалификация. Основной раунд. Группа 1. Первый тур

Россия — Нидерланды — 2:1 (2:1).

Голы: Самойлова, 1, Самородова, 18 — Барендс, 7.