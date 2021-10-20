Женская сборная России по мини-футболу с победы начала отборочный турнир к ЧЕ-2022
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Национальная женская сборная России по мини-футболу в первом матче основного раунда квалификации чемпионата Европы — 2022 переиграла соперниц из Нидерландов со счётом 2:1. Встреча команд группы 1 прошла в Минске (Беларусь).
В составе российской команды голы забили Мария Самойлова (1-я минута) и Александра Самородова (18). У голландок на 7-й минуте отличилась Зойла Барендс.
Во втором туре основного раунда квалификации ЧЕ-2022 россиянки в четверг, 21 октября, сыграют со сборной Венгрии. Также в группе выступает сборная Беларуси.
Мини-футбол. Чемпионат Европы — 2022. Женщины. Минск, Беларусь
Квалификация. Основной раунд. Группа 1. Первый тур
Россия — Нидерланды — 2:1 (2:1).
Голы: Самойлова, 1, Самородова, 18 — Барендс, 7.
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