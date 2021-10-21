Кристина Тимановская: мне желали смерти, угрожали сломать руки. Называли подстилкой, иудой

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что так называемые ябатьки, то есть сторонники президента Беларуси Александра Лукашенко, угрожали ей физической расправой и даже желали смерти.

«Мне желали болезней и смерти, угрожали сломать руки. По их мнению, я подстилка, иуда… Никогда прежде я не получала такого хейта. Что я сделала? Высказалась о халатности тренерского штаба прямо в разгар Олимпиады. И за это в итоге получила огромный шквал негатива от так называемых ябатек и кучи ботов.

За всё это время у меня назрело несколько вопросов: откуда столько агрессии? Есть ли у неё предел? Откуда это желание оскорблять и унижать? Знаете, я отвечала, я пробовала разговаривать. И всегда есть две категории ответов: 1) тишина; 2) словесный бездоказательный понос.

Меня обвиняют в том, что я предала страну, но не кажется ли вам, дорогие ябатьки, что это страна, а точнее, те, кто ею управляют, предали всех нас? Я говорю сейчас и о тех, кому пришлось покинуть родную землю, и о вас, потому что, возможно, вы следующие на очереди», — написала Тимановская на своей странице в «Инстаграме».