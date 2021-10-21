«Поляшов огорчил, а Клементьев — сила!» Белявский оценил россиян в квалификации ЧМ-2021

Олимпийский чемпион 2020 года в командных соревнованиях Давид Белявский подробно прокомментировал выступление российских гимнастов в квалификации чемпионата мира 2021 года.



«Вчера прошла квалификация ЧМ-2021. Хочу поделиться своим впечатлением о выступлениях наших ребят. Сразу скажу, что я видел только некоторые видео с соревнований, но в основном только оценки, по которым судить тоже достаточно сложно, где какие ошибки были допущены.



Много было положительных выступлений, например, Найдин Сергей на коне и брусьях, получил хорошие оценки — по 14,5 — для его первого такого старта на крупном турнире очень достойно.



Также Якубов Мухаммаджон, показал прыжки с большой сложностью, притом что этот резкий прогресс произошёл всего за год! Остальное придёт с опытом.



Клементьев Григорий вообще сила! Первый ЧМ — и уже финал на кольцах! Ну и сами его выступления оставляют приятные впечатления, напоминающие наших классных «кольцевиков».



Стретович Иван подготовил хорошую и конкурентоспособную программу на перекладине и сделал стабильно, как он умеет, свои программы на двух снарядах, но чуть-чуть чистоты не хватило!



Поляшов Владислав, конечно, не справился со своим выступлением, чем огорчил меня лично и, конечно, всех болельщиков! С его программами на брусьях и коне можно было бы быть в финале на этих снарядах.



И Никита Игнатьев выступил не в свою силу! Но попал в финал многоборья, где мы будем дальше болеть за него! Надеюсь, он соберётся и улучшит свой результат!



И хочется отметить, что на этом мире выступает много сильных гимнастов, именно «снарядников» и тех, кто до этого просто не попадал в команду из за регламента соревнований, поэтому конкурировать достаточно трудно было бы всем.



Молодые ребята, которые не попали в финал — не расстраивайтесь! У вас всё впереди ещё! Я выступал на шести ЧМ без медалей, они появились только потом!



И удачи сегодня нашим девочкам!» — написал Белявский на своей странице в «Инстаграме».

Сам Артур, как и трое других золотых медалистов Токио (Никита Нагорный, Артур Далалоян и Денис Аблязин), пропускают чемпионат мира по спортивной гимнастике. Соревнования завершатся 24 октября.