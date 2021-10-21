Наталья Воронина пропустит чемпионат России по конькобежному спорту из-за камней в почках

Российская конькобежка Наталья Воронина не выступит на национальном первенстве 2021 года в Коломне. Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на тренера чемпионки мира Владимира Акилова, причиной такого решения являются проблемы с почками.



«Чемпионат России я точно не побегу, у меня операция — камень образовался в почках. Сейчас боли уже нет, но в какой-то момент она была настолько сильной… Никогда такой боли не испытывала», — сообщила сама Воронина.



Уроженка Нижнего Новгорода будет прооперирована 26 октября, тогда как чемпионат России стартует днём позже и продлится до 30 октября. Стоит отметить, что соревнования будут иметь квалификационное значение для участия в международных стартах олимпийского сезона-2021/2022.