Ангелина Мельникова прервала многолетнее доминирование США в женском личном многоборье ЧМ

Российская гимнастка Ангелина Мельникова, которая завоевала золото на чемпионате мира в Китакюсю (Япония) оборвала победную серию США в женском личном многоборье на первенстве планеты. В 2010 году золото ЧМ в личном многоборье завоевала Алия Мустафина, после чего семь раз подряд побеждали американки: в 2011 году — Джордин Вибер, с 2013 по 2015 год — Симона Байлз, в 2017 году — Морган Хёрд, с 2018 по 2019 год — снова Байлз.

Мельникова закончила состязания с результатом 56,632 балла. Американки Лиэнн Вонг и Кайла ди Челло заработали 56,340 и 54,566 балла соответственно. Другая россиянка Владислава Уразова стала четвёртой (53,598 балла).

На Олимпиаде 2020 года в Токио Мельникова завоевала золото в командных соревнованиях и две бронзы на отдельных снарядах.