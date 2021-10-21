Глава ФСГР ответил на вопрос о призовых для Мельниковой, которая выиграла золото ЧМ

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов ответил на вопрос, предусмотрены ли призовые для Ангелины Мельниковой и Владиславы Уразовой, которые после Олимпиады согласились поехать на чемпионат мира. Мельникова завоевала золото в личном многоборье, Уразова стала четвёртой.

«Обещать ничего не буду. Но мы обязательно найдём возможность, как их поздравить.

У Ангелины это абсолютно заслуженная медаль. Трудяга! Она не отдыхала после Олимпийских игр, а сразу включилась в тренировочный процесс. Я её от всей души поздравляю. Даже при учёте того, что не было многих сильнейших, это очень ценная победа, других не бывает. Мы не обращали внимания на отсутствие других. Нам необходимо форматировать состав сборной, а этот турнир предстал для нас хорошей возможностью сделать это», — цитирует Титова «Матч ТВ».