«Мельникова сделала лучшее бревно в своей жизни!» Хоркина — о золоте гимнастки на ЧМ

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала победу Ангелины Мельниковой в личном многоборье на чемпионате мира в Китакюсю. Владислава Уразова стала четвёртой.
«Поздравляю всех болельщиков, школы, родителей и коллектив. После Олимпиады передохнули чуть-чуть – и вновь медали. Даже не помню, когда была крайняя абсолютная медаль, может, моя (у Алии Мустафиной в 2010 году. — Прим. «Чемпионата»)? Я очень счастлива! Красивая и уверенная победа. Важно, что Олимпийские игры закончились недавно, но Ангелина просто в прекрасной форме. Кажется, сделала лучшее бревно в своей жизни! Она была очень уверенна.
Уразовой просто падать не надо, а так бы стояла рядом с Мельниковой – было бы ещё красивее. Весь мир уже выучил – падает ли предмет, падает ли спортсменка – это грубая ошибка», — сказала Хоркина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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