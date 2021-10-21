Ангелина Мельникова показала фото с золотой медалью чемпионата мира
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Российская гимнастка Ангелина Мельникова, которая завоевала золотую медаль в личном многоборье на чемпионате мира в Китакюсю, опубликовала свежую фотографию в «сториз» своего «инстаграма». На снимке спортсменка позирует с завоёванной наградой.
Фото: «Инстаграм» Ангелины Мельниковой
Ангелина Мельникова оборвала победную серию США в женском личном многоборье на первенстве планеты. В 2010 году золото ЧМ в личном многоборье завоевала Алия Мустафина, после чего семь раз подряд побеждали американки: в 2011 году — Джордин Вибер, с 2013 по 2015 год — Симона Байлз, в 2017 году — Морган Хёрд, с 2018 по 2019 год — снова Байлз.
На Олимпиаде 2020 года в Токио Мельникова завоевала золото в командных соревнованиях и две бронзы на отдельных снарядах.
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