Лариса Латынина отреагировала на победу Ангелины Мельниковой в личном многоборье на ЧМ

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина прокомментировала победу Ангелины Мельниковой в личном многоборье на чемпионате мира в Китакюсю (Япония).



«Я очень рада, что Ангелина Мельникова – чемпионка мира! Она единственная олимпийская чемпионка там была, и победа вполне ожидаемая и заслуженная медаль. Радует, что она обошла сильных американок. Жалко очень, что Владислава Уразова не взяла медаль, молоденькая и очень хорошая девочка», — передаёт слова Латыниной Metaratings.

Ангелина Мельникова оборвала победную серию США в женском личном многоборье на первенстве планеты. В 2010 году золото ЧМ в личном многоборье завоевала Алия Мустафина, после чего семь раз подряд побеждали американки: в 2011 году — Джордин Вибер, с 2013 по 2015 год — Симона Байлз, в 2017 году — Морган Хёрд, с 2018 по 2019 год — снова Байлз.

На Олимпиаде 2020 года в Токио Мельникова завоевала золото в командных соревнованиях и две бронзы на отдельных снарядах.