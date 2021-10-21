Конькобежец Кулижников, став третьим, не вышел на церемонию награждения этапа Кубка России

Многократный чемпион мира по конькобежному спорту Павел Кулижников отказался выходить церемонию награждения первого этапа Кубка России. На дистанции 1000 метров уроженец Воркуты показал третье время, однако на пьедестал подниматься не стал — организаторы были вынуждены награждать лишь двух спортсменов — Виктора Муштакова, ставшего первым и Виктора Лобаса, показавшего второе время.



27-летний Кулижников — трёхкратный чемпион мира в спринтерском многоборье и пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях. Обладатель Кубка мира 2015 года по конькобежному спорту в общем зачёте и двух малых глобусов на дистанциях 500 и 1000 м. 16 февраля 2020 года Павел стал первым человеком, выбежавшим из 1 минуты 6 секунд на дистанции 1000 метров.



Кубок России. 1-й этап. Коломна. Мужчины, 1000 метров.



1. Виктор Муштаков — 1.08,94

2. Виктор Лобас — 1.09,84

3. Павел Кулижников — 1.10,28.