Симона Байлз: я всё ещё боюсь заниматься гимнастикой

Четырёхкратная олимпийская чемпионка 2016 года, американская гимнастка Симона Байлз рассказала, что даже через два месяца после окончания Олимпийских игр – 2020 не избавилась от психологических проблем, которые помешали ей успешно выступить в Токио.

Байлз снялась после первого вида командного многоборья, не выступила в индивидуальном первенстве, а из отдельных снарядов заявилась только на бревно, где стала бронзовым призёром.

«Я всё ещё не могу выполнять сальто и перелёты так, как раньше. Делать то, что я делала всегда, но не могу исполнять из-за всего, через что я прошла. Это ужасно, потому что я так люблю этот спорт. Это тяжело, я очень сожалею. Я всё ещё боюсь заниматься гимнастикой», — приводит слова Байлз TMZ.

Байлз верит, что к ней вернётся возможность исполнять сложнейшие элементы. Также Симона заявила, что рада быть примером не только как легенда гимнастики, но и как человек, который не пасует перед лицом трудностей.