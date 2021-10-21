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«Чувствую, что вошла в историю». Гимнастка Ангелина Мельникова — о золоте ЧМ в многоборье

«Чувствую, что вошла в историю». Гимнастка Ангелина Мельникова — о золоте ЧМ в многоборье
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Россиянка Ангелина Мельникова прокомментировала победу на чемпионате мира по спортивной гимнастике в многоборье. Соревнования проходят в Японии.

Мельникова стала первой россиянкой, завоевавшей золото чемпионата мира в индивидуальном многоборье с 2010 года, когда победу одержала Алия Мустафина. На ЧМ-2021 Мельниковой предстоит ещё выступить в финалах на всех четырёх снарядах.

«Чувствую, что вошла в историю. Я так счастлива, потому что сделала всё, что хотела. Буду получать удовольствие от оставшейся части соревнований, так как я уже достигла своей самой важной цели», — приводит слова Мельниковой официальный сайт Международной федерации гимнастики (FIG).

На Олимпийских играх в Токио Мельникова завоевала золото в командном первенстве, а также бронзовые медали в индивидуальном многоборье и вольных упражнениях.

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