«Чувствую, что вошла в историю». Гимнастка Ангелина Мельникова — о золоте ЧМ в многоборье

Россиянка Ангелина Мельникова прокомментировала победу на чемпионате мира по спортивной гимнастике в многоборье. Соревнования проходят в Японии.

Мельникова стала первой россиянкой, завоевавшей золото чемпионата мира в индивидуальном многоборье с 2010 года, когда победу одержала Алия Мустафина. На ЧМ-2021 Мельниковой предстоит ещё выступить в финалах на всех четырёх снарядах.

«Чувствую, что вошла в историю. Я так счастлива, потому что сделала всё, что хотела. Буду получать удовольствие от оставшейся части соревнований, так как я уже достигла своей самой важной цели», — приводит слова Мельниковой официальный сайт Международной федерации гимнастики (FIG).

На Олимпийских играх в Токио Мельникова завоевала золото в командном первенстве, а также бронзовые медали в индивидуальном многоборье и вольных упражнениях.