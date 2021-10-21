Ангелина Мельникова: тренер отправляла меня на пляж, отдыхать после Олимпиады

Россиянка Ангелина Мельникова, завоевавшая золото в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Японии, поблагодарила за поддержку тренера и болельщиков.

Мельникова стала первой россиянкой, завоевавшей золото чемпионата мира в индивидуальном многоборье с 2010 года, когда победу одержала Алия Мустафина.

«Поверить в то, что я теперь абсолютная чемпионка мира?! Даже не замечаю, как сбываются мои мечты. Потому что я просто очень люблю то, что делаю.



Благодарность моему тренеру, которая меня поддержала с этой идеей поехать на чемпионат мира, хотя всё же отправляла меня на пляж, отдыхать после ОИ. Хорошо, что я выбрала первое.



Спасибо за ваши тёплые слова. Сообщений миллион, буду разбирать их неделями. Отвечу», — написала Мельникова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ангелины Мельниковой в «Инстаграме».

На Олимпийских играх в Токио Мельникова завоевала золото в командном первенстве, а также бронзовые медали в индивидуальном многоборье и вольных упражнениях.