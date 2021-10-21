Мельникова — о золоте ЧМ в многоборье: в борьбе против американок было реально страшно

Россиянка Ангелина Мельникова рассказала, как завоевала золото в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Японии.
Мельникова стала первой россиянкой, завоевавшей золото чемпионата мира в индивидуальном многоборье с 2010 года, когда победу одержала Алия Мустафина.
«В глубине души, наверное, я ехала сюда за этой медалью, так как понимала, что на чемпионате мира не будет топ-гимнасток. Это, правда, мой шанс, хотя в сегодняшней борьбе против американок было реально страшно. Я понимала, что у нас разрыв минимальный, а после того, как американка сделала потрясающе вольные, я начала немного переживать.
Переломной историей стало бревно? Бревно — это всегда проходящий снаряд. Считай, если ты выполнил бревно, то ты молодец — выиграл. После дышалось легче 100%, я почувствовала прилив сил, была на кураже, чтобы сделать вольные. Благодаря этому куражу у меня получилось сделать то, что я сделала.
Вольные были с полной самоотдачей. Но у меня не получились повороты, чему я очень расстроилась. Также мне потом показали низкую базу, я даже не поняла, что конкретно мне не досчитали. Я просто увидела, что я первая, и начала радоваться. Базу я посмотрела только потом», — приводит слова Мельниковой «Матч ТВ».
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