Женская сборная России по мини-футболу одержала вторую победу в отборе на ЧЕ-2022
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Национальная женская сборная России по мини-футболу во втором матче основного раунда квалификации чемпионата Европы — 2022 переиграла соперниц из Венгрии со счётом 3:0. Встреча команд группы 1 прошла в Минске (Беларусь).
В составе российской команды дубль оформила Виктория Лебедева (3-я и 22-я минуты), ещё один мяч забила Мария Самойлова (9).
Накануне российские футболистки обыграли команду Нидерландов со счётом 2:1. В третьем туре основного раунда квалификации ЧЕ-2022 россиянки в субботу, 23 октября, сыграют со сборной Беларуси.
Мини-футбол. Чемпионат Европы — 2022. Женщины. Минск, Беларусь
Квалификация. Основной раунд. Группа 1. Второй тур
Россия – Венгрия – 3:0 (2:0).
Голы: Лебедева, 3, 22, Самойлова, 9.
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