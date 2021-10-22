Ангелина Мельникова оценила отсутствие Симоны Байлз на ЧМ по спортивной гимнастике

Российская гимнастка Ангелина Мельникова, которая вчера, 21 октября, завоевала золотую медаль в личном многоборье на чемпионате мира в Китакюсю, прокомментировала то, что четырёхкратная олимпийская чемпионка американка Симона Байлз отказалась приехать на турнир.
«Что касается отсутствия на этом турнире Байлз, то с Симоной всегда выступать веселее, потому что у тебя есть возможность восхищаться её гимнастикой. И я хочу сказать, что иногда хочется побороться за первое место.
Я очень рада, что мне удалось повторить успех Алии Мустафиной, которая завоевала золотую медаль 11 лет назад. И очень счастлива и надеюсь, что наша гимнастика продолжит эти традиции. Знаю, как золотые и другие медали вдохновляют других наших девочек, чтобы ещё больше работать на тренировках, чтобы добиваться каких-то достижений. Я надеюсь, что этой медалью можно вдохновить нашу сборную, а также подрастающее поколение», — приводит слова Мельниковой ТАСС.
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